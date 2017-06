Toni a Premium: "Inter, forse bisogna cambiare i giocatori e non gli allenatori"

Intervistato dal nostro Cristiano Puccetti, Luca Toni ha espresso grande soddisfazione per essere ntrato nella Hall of Fame della Fiorentina: "Fa piacere entrare nella storia di una società così importante, è un onore per me. Firenze mi ha consacrato nel grande calcio, sono stati due anni veramente importanti".



Lunedì sera la squadra viola sarà impegnata a San Siro con l'Inter: "Sarà una partita tosta perchè i nerazzurri non stanno andando bene e la Fiorentina deve recuperare punti". Si tratta del secondo match in campionato per Pioli sulla panchina del club milanese: "Cambiano tanti allenatori e i risultati non arrivano mai, forse sarà il caso di cambiare i giocatori".



A margine della quinta edizione della Hall of Fame l'ex attaccante e ora talent di Premium Sport parla anche della Nazionale: "Adesso ci si arriva con più facilità e meno fatica, ai miei tempi dovevamo fare tante partite e dimostrare tanto prima di conquistare la maglia azzurra".