Toldo accende Juventus-Inter: "Con la VAR vincerà la più forte"

Francesco Toldo accende già Juventus-Inter. ''Sarà una partita combattuta e alla fine vincerà lo spettacolo. Con la VAR vince la squadra più forte, non ci sono più scuse e sospetti'' sottolinea l'ex portiere nerazzurro e della Nazionale secondo cui la capolista ''non è solo Spalletti, ma una sinergia tra società e giocatori. I giocatori dell'Inter sono forti, lo dice lo stesso Spalletti''.



Poi Toldo, ai microfoni di Radio anch'io lo sport, si emoziona parlando dell'impresa del portiere Brignoli, autore del 2-2 del Benevento contro il Milan: ''La convinzione del portiere è stata forte, si vede che voleva anticipare tutti. Tutta l'Italia calcistica è stata con lui e con il Benevento come fosse una favola calcistica. Ho provato una grande felicità nel vedere Brignoli, è l'essenza del calcio. Da oggi in avanti ci saranno molti più ragazzi che vorranno fare il portiere''.



Toldo ricorda l'episodio che vide anche lui goleador per un giorno (Inter-Juve dell'ottobre 2002) ''all'ultimo minuto la sfiorò Vieri ma la toccai io e l'Inter pareggiò. A Bobo che lottava per la classifica cannonieri assegnarono il gol ma a segnare il pari con la Juve ero stato io''.