Tifoso gli chiede la maglia, Cassano: "Non ho neanche il numero..."

"Compleanno" amaro per Antonio Cassano, che compie 50 giorni fuori dalla lista della Sampdoria. Niente esercizi in gruppo, niente convocazioni, niente scheda sul sito ufficiale. Nonostante questo, FantAntonio ha ancora i suoi (tanti) estimatori come raccontato dal Secolo XIX. Qualche giorno fa, fuori da Bogliasco, un tifoso gli ha chiesto la maglia e il barese ha risposto con la sua solita ironia: "Ma se non ho nemmeno il numero...".



Dopo le tensioni estive con il presidente Ferrero, convinto di poter trovare un accordo per la rescissione del contratto, e le resistenze per rimanere nell'ambiente che ama, Cassano continua ad allenarsi da solo e a non trovare posto nella squadra di Giampaolo. Una situazione che, forse, potrà sbloccarsi solo con la riapertura del mercato invernale.