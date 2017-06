Tifosi dell'Inter contro Rizzoli: con l'Empoli prevista la pañolada

I tifosi dell'Inter hanno deciso di far sentire la propria voce per protestare contro le decisioni prese da Rizzoli allo Stadium nella sfida con la Juve e dal Giudice Sportivo che ha squalificato per 2 turni Icardi e Perisic. I supporter nerazzurri organizzeranno, in occasione della partita di San Siro con l'Empoli, una forma civile di contestazione, la pañolada.



Nello specifico dovrebbe essere il pubblico del primo anello arancio a sventolare i fazzoletti bianchi, ma l'iniziativa pèotrebbe coinvolgere il resto del Meazza. Questa protesta era già stata messa in atto nel 2010 durante la partita con la Samp (quella delle famose manette di Mourinho) e nel 2015 nel corso del derby con il Milan dopo che era stato annullato l'autogol di Mexes.