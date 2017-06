Thriller Berardi: assente anche dalla foto di gruppo

Dov'è finito Domenico Berardi? L'attaccante del Sassuolo è uno dei misteri di questa prima parte di campionato, assente dal 29 agosto, per un'elongazione del collaterale mediale. Da allora, Berardi non si è più visto. Qualche giorno fa, il tecnico Di Francesco aveva ammesso: "Ormai non lo vedo più...".



Il mistero si infittisce, soprattutto dopo che la squadra neroverde ha posato per la foto di fine anno, in cui non compare l'attaccante. Un utente di Twitter ha fatto notare l'assenza del giocatore: "Tutti che notano la stessa cosa: manca #Berardi", si legge.



Curiosa la risposta del club: "se per questo manca anche #Biondini. Nella versione definitiva della foto ufficiale ci saranno entrambi".

@alessiascurati se per questo manca anche #Biondini Nella versione definitiva della foto ufficiale ci saranno entrambi — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 2 dicembre 2016

CANNAVARO SFOTTE DEFREL "NON HAI CAPITO UN C...."