Thohir si scusa: "L'Inter non ha mai avuto un trio olandese

Erick Thohir ha fatto passare qualche giorno prima di spiegare la sua versione dei fatti in merito alla frase sui "tre olandesi dell'Inter": "Voglio chiedere scusa ai tifosi nerazzurri - le parole al The Straits Times -, ovviamente intendevo il trio dei tedeschi. Non è una scusa, ma è stato un lapsus".



Il presidente interista continua: "L'intervista era stata fatta il giorno dopo il countdown per i Giochi asiatici (Thohir è a capo del Comitato Olimpico Indonesiano, ndr), ero sotto pressione e avevo molte cose in testa. Conosco la differenza tra giocatori tedeschi e olandesi e so che l'Inter non ha mai avuto un trio olandese".