Thohir: "Ho chiesto di uscire dall'Inter, priorità agli Asian Games"

Un passo indietro. E' quello che medita Erick Thohir. Il presidente dell'Inter (proprietario del 31% del club), impegnato nell'organizzazione dei Giochi Asiatici non può occuparsi come prima dei nerazzurri: "In effetti, gli Asian Games mi hanno costretto a uscire dalle mie aziende, eccetto per i ruoli di presidente di ANTV e dell'Inter".



"Non posso ritirarmi dall'Inter perché è vietato dagli azionisti. Ero abituato ad andare ogni mese a Milano, adesso l'ultima volta è stata lo scorso aprile. Incontrerò la squadra a Singapore, in occasione della partita della ICC contro il Bayern Monaco il 27 luglio. Il giorno dopo tornerò a Giacarta. Ho proposto di tirarmi fuori dall'Inter durante l'ultimo incontro con gli azionisti, ho detto che non potevo essere partecipativo come prima a causa degli Asian Games. Loro hanno detto che andava bene così" spiega Thohir in un'intervista al quotidiano indonesiano Tempo.



Il numero uno del club di corso Vittorio Emanuel conclude: "C'è il supporto di Suning, Liu Jun, il Ceo di Suning, e Steven Zhang, figlio del proprietario, sono a Milano ogni giorno per il loro business. Dicono che hanno bisogno del mio punto di vista sull'Inter, ma non so se ci saranno cambiamenti nei prossimi 3 o 6 mesi. Chiaramente, la mia priorità è il successo degli Asian Games".