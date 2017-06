Thohir, guai in Indonesia: "Pronto ad andare in prigione"

Erick Thohir, presidente dell'Inter ma anche del Comitato Olimpico Indonesiano (KOI), è impegnato da mesi nell'organizzazione degli Asian Games in programma l'anno prossimo e sulla quale la polizia locale starebbe ora indagando per tre possibili casi di corruzione all'interno del comitato.



Thohir si è detto disponibile a essere punito qualora avesse commesso degli errori: "Noi rispettiamo la legge - ha detto lunedì a Jakarta facendo menzione alla situazione in atto - e se verrà dimostrato che ho commesso un errore, sono pronto a essere punito. Questa situazione non deve essere chiaramente strumentalizzata a livello politico, ma se mi sto sbagliando sono disponibile ad andare in prigione".



Gli investigatori hanno contattato i tre sospetti e hanno fatto sapere che parleranno con alcuni membri del KOI, tra i quali lo stesso Erick Thohir. Il rischio è che l'evoluzione dell'indagine possa interferire con l'organizzazione degli Asian Games 2018.

L'INTER: "THOHIR NON INDAGATO"

Ad ogni modo, come sottolineato da un comunicato dell'Inter in serata: "Nei confronti del presidente Thohir non è in corso alcuna indagine. E' pronto a prestare la massima collaborazione all'anti corruzione".