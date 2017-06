Thais: "Se il Palermo si salva rifaccio lo stacchetto della doccia a Striscia"

"Se il Palermo si salva sono pronta a tornare a Striscia La Notizia per fare lo stacchetto della doccia". E' questa la promessa di Thais Wiggers, compagna del nuovo presidente rosanero Paul Baccaglini.



Thais, al Giornale di Sicilia, si sofferma anche sul suo 'ruolo': "Se mi sento la nuova first lady? Sì, più come Michelle Obama che Melania Trump. Mi piace essere attiva, fare qualcosa per il Palermo, non solo per il look. Proprio come Michelle, che aveva dei suoi progetti senza scavalcare il lavoro di Obama".



L'ampatto con la Sicilia è stato molto positivo: "Sono stata accolta benissimo. Qui ho trovato una città bellissima e gente calorosa, ho potuto vedere dei bei posti anche se non ho avuto tanto tempo per girare la città". E dire che l'ex velina nutriva qualche perplessità sulla scelta del fidanzato: "Stava facendo molto bene nel campo della finanza e aveva abbattuto ogni barriera data dal suo aspetto fisico, quindi mi sono chiesta se davvero valesse la pena sposare un progetto così impegnativo. Avevo sollevato questo dubbio, ma una volta presa la decisione gli ho dato tutto il mio appogg