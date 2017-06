Terremoto, Ferrero: "Tutte le squadre di serie A dovrebbero andare in Valnerina in ritiro nella prossima stagione"

"Per non dimenticare e per non lasciare sole le popolazioni che stanno subendo il terremoto in Centro Italia, tutte le squadre di serie A dovrebbero andare in Valnerina in ritiro nella prossima stagione: lo proporrò ai potenti della Lega calcio". L'idea di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, arriva via Ansa nel momento di maggior sconforto per la gente del centro Italia.



"Quasi un contropiede - spiega - contro la malasorte". "D'altra parte - aggiunge il presidente blucerchiato - lo sport è più forte anche della sfortuna, e dà un evidente senso di vitalità. La Valnerina rappresenta un patrimonio artistico, naturale e soprattutto affettivo per tutti noi, mi batterò dunque perchè in quella terra vinca ancora la vita".