Tegola Roma, rottura del legamento crociato per Florenzi

Dagli esami effettuati da Alessandro Florenzi nella notte arriva l'esito peggiore possibile per la Roma, che perderà il suo jolly per molto tempo. La società giallorossa comunica infatti che, dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo durante la partita col Sassuolo, Florenzi nella notte è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno messo in evidenza la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore si trova già a Villa Sturat, dove domani sarà sottoposto a intervento chirurgico dall'equipe del professor Pierpaolo Mariani.

"L'infortunio a Florenzi annulla la gioia per la vittoria" aveva detto Spalletti nel dopo-partita prima ancora di conoscere la gravità del ko. Un problema che è comune in casa Roma, visto che è lo stesso infortunio occorso a Rudiger, rientrato tra i convocati proprio nella gara di Sassuolo, e Mario Rui, che invece è ancora ai box.