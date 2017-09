Tavecchio: "De Laurentiis ha la memoria corta"

"Mi spiace che il presidente De Laurentiis abbia la memoria un po' corta. Da anni auspico la riduzione dei campionati ma sono le loro assemblee a non averla approvata. È singolare ribaltare le responsabilità". Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, replica al presidente del Napoli che in mattinata l'aveva attaccato.



Tavecchio ha poi parlato anche della scelta della Snai di quotare l'intervento del Var nel derby di Torino: "Noi su questo siamo molto critici, tutti sanno perfettamente che il sottoscritto a suo tempo ha detto che si possono quotare i risultati finali, tutto il resto sono invenzioni e situazioni particolari. In ogni caso il bilancio sulla Var è positivo, già nelle prime due domeniche, su 12 casi in 7 ha cambiato la decisione dell'arbitro.