Tavecchio: "Contatti solo con Suning, non coi cinesi del Milan"

"Sfido chiunque a non essere d'accordo con l'ingresso di capitali stranieri in questo periodo di crisi". Lo ha detto il presidente della Figc Carlo Tavecchio durante il convegno sul futuro del calcio nella globalizzazione: "In Figc - ha aggiunto - ho ricevuto solo una delegazione dei proprietari cinesi dell'Inter, mentre al momento non si è ancora fatto vivo nessuno del Milan. Però credo che non ci siano problemi con il closing, anche perchè hanno già investito 100 milioni di euro e quindi se non si arrivasse ad una chiusura sarebbe un uovo di Pasqua non di poco conto".

Anche l'ad della Juventus, Beppe Marotta, ha commentato l'ingresso di potenze straniere nel campionato italiano: "Oggi nel calcio è scomparso il mecenatismo, quel modello non esiste più e il calcio è diventato business. Con la crisi economica che c'è stata in Italia è normale che arrivino investitori stranieri. Però ci vuole competenza, dirigenti italiani e stabilità per guardare al futuro".