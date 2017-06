Tavecchio: "Campionato anticipato? Chiedere è legittimo..."

"Chiedere è legittimo. Dipende molto da una serie di situazioni, certamente noi accompagneremo la richiesta con la volontà di trovare un accordo conveniente sia per la Lega che per la Federazione": lo dice il presidente della Figc Carlo Tavecchio, a margine della presentazione del bilancio integrato 2015 della Figc, sulla richiesta di anticipo del campionato proposta dal ct Ventura. "Tutti questi discorsi non starebbero in piedi se ci fosse stata la riforma con la riduzione del numero delle società - ha sottolineato Tavecchio - Per ora dobbiamo solo trattare. Tutte le trattative hanno degli esiti. Non posso dire se sarà fattibile o meno ma chiedere è legittimo".

Il presidente della Figc ha parlato, ai microfoni di Premium, anche di Nazionale e della sfida di stasera contro la Germania: "Con loro è sempre una partita speciale - ha detto Tavecchio - faremo diversi esperimenti, con tanti giovani, sarà una tappa importante verso i Mondiali. L'Italia fuori da Russia 2018? Non sta né in cielo né in terra" ha detto Tavecchio, che ha poi anche fatto un bilancio sui primi mesi di Ventura ct: "Direi assolutamente positivo, 3 vittorie e un pareggio è una buona roba e l'età media della squadra è passata da 30 anni a 27".