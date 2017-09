Tavecchio: "Campionati più snelli entro tre-quattro anni"

Carlo Tavecchio torna sul discorso della riduzione dei campionati: "Mi aspetto si arrivi a una soluzione ragionevole entro 3-4 anni - le parole a "La politica nel pallone" - ma è inevitabile che i campionati professionistici vadano ridotti e mi riferisco soprattutto a serie A, B e C. Si potrebbe passare dalle attuali 102 squadre e una settantina".



Il problema, spiega il presidente Figc, è trovare una maggioranza qualificata: "Dura che le squadre della parte destra della classifica vadano incontro a quelle della parte sinistra. Eppure secondo me porterebbe risparmi importanti per le società".



Ottimsimo per il percorso della Nazionale: "Macedonia e Albania non dovrebbero crearci grattacapi poi ai playoff saremo testa di serie. Siamo al fianco di Ventura, ha perso una partita e non la guerra". Ma c'è da riformare il ranking? "Le amichevoli non possono contare come le gare ufficiali, qualcosa non quadra".



Positivo l'impatto del Var: "Grande mezzo di giustizia - conclude Tavecchio -, come tutte le cose ha bisogno di un tempo di ambientamento, bisogna far ridurre il tempo che intercorre tra la decisione nello studio e quella sul campo".