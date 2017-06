Tavecchio: "Bisogna riportare la Serie A a 18 squadre"

“Ridurre le squadre di Serie A da 20 a 18 porterebbe un incremento del tasso tecnico del campionato e porterebbe nuovo interesse e più pubblico, perché quando c’è lo spettacolo la gente arriva: lo dimostra anche il record di pubblico di ieri a San Siro”. E' quanto sostiene il presidente della Figc Carlo Tavecchio, che in un'intervista a 'Radio Anch’io Sport' si espone in prima persona per la riforma dei campionati precisando anche che il calcio italiano "Ha bisogno delle grandi città e dovrebbero essere tutte in competizione per aumentare il seguito di pubblico".

Tavecchio ha ammesso che la riduzione delle squadre, compresa quella da introdurre in Serie B e Lega Pro, "Farebbe a pugni con l'aspetto economico, ma - ha aggiunto - tutto si può migliorare e la Federazione deve comunque intervenire. Questa settimana incontrerò le Leghe - ha proseguito il presidente Figc - e darò un ultimatum su un tema posto ormai lo scorso anno e sul quale ancora nulla si è mosso. So che ci sono problemi economici e che non possiamo farcela in un anno, ma con un piano triennale o quadriennale sì. Sarebbe un bene anche per far giocare di più la Nazionale".

In conclusione anche una confessione: "Ho sempre avuto una simpatia per l’Inter - ammette Tavecchio - ma sono contento perché il campionato ridiventa interessante. L’Inter ora ha la sua chance, come la Roma e il Napoli, mentre la Juve è sempre la solita Juve".