Tavecchio, assist a Ventura: "La Serie A può iniziare il 13 agosto"

"Anticipare l'inizio del campionato al 13 agosto? Questa è una possibilità: certamente bisogna escludere il giorno di Ferragosto perchè è sacrosanto per tutti gli italiani. Pensare di giocare il campionato al giorno di Ferragosto sarebbe da pazzi, gli italiani a Ferragosto sono da tutt'altra parte". Lo ha detto il presidente della Figc Carlo Tavecchio al termine del Consiglio federale tenutosi a Coverciano.

"Proveremo - ha aggiunto il presidente federale - a trattare con le società di Serie A che sono già impegnate nei loro tour estivi e cercheremo di trovare una soluzione nell'interesse generale. Noi dobbiamo pensare che la partita con la Spagna (che si giocherà il 2 settembre, ndr) è la partita determinante per la qualificazione ai Mondiali e qualcuno un po' di sacrifici li deve fare".



Tavecchio ha anche voluto commentare il possibile ritorno nel Consiglio federale di Claudio Lotito: "Credo che sia un regolamento strano - ha sottolineato - quello che permette a un presidente di Serie A di diventare presidente della Lega di B: ma non è colpa sua, questo è il regolamento che non tiene conto di queste incongruenze. Chi concede il suo consenso a Lotito ha tutto il diritto di farlo, col beneplacito della Federazione". Lotito, ha concluso il presidente federale, "è una persona che ha lavorato alacremente e con il suo metodo: gli auguro tutte le fortune. Quello che ritiene di fare, non lo so, non dipende da me".

Figc, Sibilia e Ulivieri vicepresidenti

Il Consiglio federale della Federcalcio, riunitosi a Coverciano, ha eletto vice presidenti della Figc Cosimo Sibilia e Renzo Ulivieri. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, in qualità di vice presidente piu' votato, assume la carica di vicario. Il consiglio ha votato all'unanimità la decadenza degli organi della Lega di Serie A, presidente, vicepresidente e consiglio di Lega.