Tagliavento e il gol di Muntari: "Serviva l'ok del guardalinee..."

Paolo Tagliavento, che ha intrapreso la carriera da dirigente alla Ternana, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport torna su alcuni episodi 'controversi' della sua carriera.



A partire dal famoso gol di Muntari in Milan-Juventus del 25 febbraio 2012: "Sembra un secolo fa, perché oggi quella situazione sarebbe risolta in un secondo. Avevo la sensazione che il pallone avesse varcato del tutto la linea, se vedete le immagini ho già il braccio a indicare il centrocampo. Ma serviva l’ok dell’assistente che era nella posizione migliore, mentre io era al limite dell’area. Era concentrato sul fuorigioco e si perse il gol, mi disse che Buffon aveva parato sulla linea. Peccato".



L'ex fischietto in precedenza era stato anche l'arbitro di Inter-Sampdoria (20 febbraio 2010) con le celebri manette di José Mourinho: "Quella è stata la partita della svolta, ho dimostrato di poter dirigere a grandi livelli. E in campo ero tranquillo, sapevo di aver preso le decisioni giuste, comprese le 2 espulsioni interiste".



Infine Tagliavento dà un giudizio sulla VAR: "Un grandissimo aiuto, il Mondiale lo sta confermando. All'inizio ero scettico ma usandola i dubbi sono stati spazzati via: gli errori diminuiscono in modo drastico e il clima in campo è più tranquillo. E poi è perfetta come deterrente, pensate alle proteste o alle simulazioni".