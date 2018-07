Juventus, Szczesny: "Con Ronaldo più chance in Champions"

Nell'ultima edizione di Champions League ha fermato il cammino della Juventus con un rigore al 97' nel ritorno dei quarti di finale. Ora Cristiano Ronaldo è un giocatore bianconero e la Signora sogna finalmente di alzare quella coppa che manca dal 1996. "Lui ci dà più chance in ottica Champions League, questo è sicuro. Vincerla è sempre stato un nostro obiettivo, ma insieme a CR7 penso che il sogno sia ancora più realistico" ammette Wojciech Szczesny a SiriusXM FC.



Il portiere polacco aggiunge: "Non penso ci aggiunga pressione, ma anzi porti più fiducia nella sfida europea. Alla fine conta sempre giocare con i migliori e Ronaldo ci dà la convinzione che potremo fare ancora meglio dell'anno scorso".



Chsiura dedicata alla serie A (ieri c'è stato il sorteggio dei calendari): "Abbiamo vinto sette scudetti di fila, ma non significa che il trionfo in patria sia meno importante. E dobbiamo concentrarci anche sulla Coppa Italia".