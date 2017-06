Suso: "Vogliamo l'Europa. Montella sta azzeccando tutto"

Il centrocampista rossonero, reduce dalla doppietta messa a segno nel derby contro l'Inter, ha parlato ai microfoni di Onda Cero del momento attuale del Milan: "Ci siamo posti l'obiettivo di tornare a giocare in Europa, al momento pensiamo solo a questo e a giocare partita per partita. Quello che abbiamo fatto finora non sarà servito a nulla se nelle prossime gare raccoglieremo cattivi risultati".



Il ventitrenne ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sull'operato di Montella e sui due giovani talenti Donnarumma e Locatelli: “Per il momento va tutto bene, stiamo facendo le cose con criterio e anche l'allenatore sta azzeccando tutto. Dopo tanti anni di problemi, era importante che qualcuno trovasse la formula giusta per rendere di nuovo competitivo il Milan e Montella ci è riuscito. Mi ha sorpreso molto per come ha puntato sui giovani, a lui non interessa l'età se possono dare un giusto contributo alla squadra. Siamo un Milan molto giovane, diverso dagli altri, si dice che in Italia questo può essere pericoloso ma stiamo dimostrando che non è così e dobbiamo proseguire su questa strada. Donnarumma è molto bravo, ha tutte le qualità di un grande portiere nonostante sia giovanissimo. E' chiaro che se resta a questi livelli, sarà un calciatore molto importante. Anche Locatelli gioca molto bene, l'importante è che non si rilassi e continui a lavorare".



L'ex Liverpool ha trovato il tempo anche di rispondere alla domanda sulla scommessa , "se segno una doppietta torno a casa a piedi", lanciata nel pre-derby: "Quello era un modo di dire, un esempio di qualcosa che sembrava molto improbabile. Ma sappiamo come è andata. Giocare il derby a Milano è una delle cose più belle che possono capitare a un calciatore. Quando ho fatto il mio debutto con Inzaghi al Milan, ho giocato contro l'Inter e ho sentito l'emozione di uno stadio intero al fianco della squadra. Si tratta di un incontro speciale, non c'è dubbio".