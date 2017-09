Suso oro del Milan: si discute del rinnovo

"Sotto il sole sotto il sole c'è Cutrone c'è Cutrone". Il tormentone lanciato dal web (che fa il verso alla popolare canzone dei Thegiornalisti) rappresenta al meglio l'estate straordinaria vissuta dall'attaccante che si è preso sulle spalle il Milan. Il 19enne è il più giovane calciatore ad aver segnato almeno 2 gol nei top-5 campionati europei in questa stagione, nella quale ha già realizzato ben 4 reti in 6 partite ufficiali. Al momento è lui il top player del reparto offensivo rossonero e sarà dura per Montella toglierlo nonostante Kalinic (con il Cagliari è stato acclamato al suo ingresso dai 50.000 di San Siro) e André Silva scalpitino.



Accanto al bomber fatto in casa sale in cattedra Suso, accostato ad altre squadre sul mercato e in realtà punto fermo del Diavolo come era avvenuto nella passata stagione. Lo spagnolo è l'unico ad aver fatto sia gol che assist in entrambe le prime 2 giornate di campionato. Dai suoi piedi passano costantemente tutte le azioni del Milan e il suo sinistro morbido è stato determinante per evitare un passo falso nel debutto casalingo: i rossoneri proveranno così a venire incontro alle sue esigenze e ha cominciato la trattativa con l'agente (arrivato a Casa Milan in mattinata per un incontro) per il rinnovo. La richiesta è 3,5 milioni a stagione, l'offerta (al momento) di 2,5.



La prima del campionato al Meazza ha visto un Montolivo in grande spolvero e del resto Montella lo ha elogiato apertamente nel post partita. A centrocampo l'ex Fiorentina è stato senza ombra di dubbio il migliore mentre hanno fatto passi indietro Kessie e Calhanoglu. L'ivoriano ha commesso il grave errore da cui è nato il pari sardo e più in generale ha corso spesso a vuoto sprecando energie e intervenendo in ritardo in molte occasioni. Il turco è apparso troppo lento per i ritmi della Serie A e forse da mezzala non può esprimersi al meglio.



Le difficoltà sulla mediana hanno contribuito ad aumentare sensibilmente le incertezze di un reparto arretrato in balia della squadra di Rastelli. Bonucci non è ancora al top della condizione e deve inevitabilmente prendere confidenza con lo schieramento a quattro, in attesa magari del ritorno delal difesa a 3 quando Romagnoli sarà del tutto recuperato. Il centrale della Nazionale non è comunque l'unico 'sulle gambe': la sosta arriva nel momento migliore e permetterà ai rossoneri di 'riordinare' le idee (il gruppo va amalgamato tatticamente dopo 11 acquisti) e ricaricare la batteria. I numeri in ogni caso fanno sorridere: 6 successi in 6 partite ufficiali. Come inizio non c'è male.