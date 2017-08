Suso: "Io da inutile a indispensabile, torniamo a essere il Milan"

"Noi con voi, voi con noi". Suso ha pubblicato un post da brividi su Instagram, prima di partire per Crotone. Il mancino del Milan suona la carica in vista dell'inizio del campionato. Ecco il suo messaggio per i tifosi rossoneri.



"Ed allora buon viaggio, milanisti. Che sia un bel viaggio. Insieme. Con noi tutto l'indispensabile: nuova proprietà, nuovi dirigenti, volti vecchi e nuovi, entusiasmo, rinnovate ambizioni, e... voi. Che dopo anni di grandi vittorie, avete sofferto recentemente per qualche anno difficile. Guardiamo avanti: adesso serve rialzare la testa. Tutti".



"Serve tornare ad essere il Milan. Serve tornare ad essere Milan. Abbiamo bisogno di voi. Ci saranno momenti belli. Ci saranno momenti particolari. Ci saranno momenti duri. Noi con voi, voi con noi, promesso. Gireremo l'Italia e finalmente l'Europa. Quell'Europa che è la vostra casa. Ed allora facciamo un patto: voi ci accompagnerete, noi vi faremo divertire. Anima, cuore, impegno e concentrazione".



"Conosciamo tutti la storia del Milan, e tutti avremmo l'ambizione di farne parte. Al Milan sono arrivato da bambino. Ed è ora di chiudere il cerchio: ho giocato poco, sono andato via in prestito, sono rimasto in panchina, sono stato titolare, ho fatto gol, ed ho fatto tanti errori, mi sono sentito inutile e poi indispensabile. Ma da oggi il passato non conta più: questa è una nuova storia. Un nuovo e affascinante viaggio. Orgoglio e fame, senza mai fermarsi. Noi, con voi, siamo il Milan. Per molti di noi sara la stagione più stimolante, un esame. Un viaggio. Boarding completed".