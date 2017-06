Suso: "Ho un contratto con il Milan ma tornare a casa mi evoca sempre belle sensazioni"

Suso mette in apprensione i tifosi del Milan. L'esterno spagnolo a Radio Marca ha sottolineato: "Ho un contratto con il Milan ma non posso negare che tornare a casa mi evoca sempre belle sensazioni".



Il presente però è rossonero e Suso spende parole importanti per Montella e per i suoi compagni di squadra: "Dal punto di vista tattico sono migliorato molto e dico grazie a Montella che con la sua idea di calcio mi ha fatto crescere. Abbiamo tutte le carte in regola per diventare nuovamente grandi. Siamo felici perché i progressi della squadra sono evidenti e tutto va per il verso giusto. Pressione? E' normale che ci sia in un club di primo piano come il Milan".



Spazio quindi per una considerazione su Donnarumma e sul derby del 15 aprile in programma alle 12:30: "Gigio è un tifoso rossonero fin dall'infanzia, oltre ad essere un grande portiere. Contro l'Inter sarà una partita speciale, sono sicuro che sarà bello scendere in campo a quell'ora".