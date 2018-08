Suso: "Adoro il Milan: rimango e rinnovo"

Marca approfitta di Milan-Barcellona, ultimo impegno rossonero in ICC 2018, per parlare con Suso: "La Spagna è casa mia, mi piacerebbe godermi il calcio spagnolo. Sono arrivate offerte da quattro-cinque squadre ma il club non era disposto a trattare. Adoro questo club, qui sto bene e presto magari parlerò con la nuova proprietà per rinnovare il contratto. Sarebbe bello poter dire di essere stato importante per una società tanto prestigiosa".



L'esterno dunque rassicura Gattuso che recentemente ne aveva tessuto le lodi: "Lui ha il dna del Milan, ci trasmette garra ed entusiasmo. Certo, in Italia si fatica di più che in Spagna e Inghilterra: è un precampionato tra i più duri che ricordo. L'obiettivo è tornare in Champions League". Il calciomercato ha portato Higuain ma tolto Bonucci: "Con Gonzalo aumenta il nostro livello, senza Leo perdiamo leadership ed esperienza. Forse pensava di aver fatto un passo indietro firmando per il Milan e per questo è tornato alla Juventus".