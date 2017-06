Supercoppa, Montella: "Con la Juventus dobbiamo giocare la partita della vita"

Il 2016 del Milan si chiuderà venerdì a Doha nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Vincenzo Montella è consapevole che servirà una prestazione super per battere i bianconeri: “Voglio vedere l’atteggiamento giusto. Contro la Juventus non basta essere al 90%, ma al 100 e anche di più. E poi ci vuole un pizzo di fortuna: la Juve ha vinto cinque scudetti e… mezzo: e siccome tra campionato e finale non cambia nulla, quanto a valori in campo, toccherà a noi osare di più e giocare la partita della vita".



I rossoneri hanno però battuto la Juventus in campionato lo scorso 22 ottobre e l'ex tecnico della Samp in un'intervista a Tuttosport spiega al riguardo: "Non so se peserà, ma l'esperienza può aiutare. Il campo ha fornito uno spaccato diverso rispetto alla classifica attuale. E poi ci sono i risultati che il Milan ha ottenuto nell'anno solare, anche la finale di Coppa Italia alla fine è stata abbastanza equilibrata. Sono stati determinanti gli episodi".



Nessun odio comunque nei confronti dei Campioni d'Italia: "Credo sia dal 1996 con la Sampdoria che affronto la Juventus. Sono stato in piazza in cui la rivalità è fortissima come Roma e Firenze, ma odio è una parola grossa: vincono più degli altri, è logico che tutti vogliano batterla, altro che scansarsi. Vincere sarebbe una bella storia, per Berlusconi, per la storia, ma anche per me e per questo gruppo".



E a proposito di Berlusconi, Montella sottolinea: "Capisce di calcio, è democratico. Alcuni consigli sono molto interessanti. Ma la quotidianità ce l’ho io, quindi ascolto ma valuto nella sua interezza".