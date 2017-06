Supercoppa Italiana, si gioca a Doha il 23 dicembre alle 17.30

La 29esima finale della storia della Supercoppa Italiana verrà assegnata in Qatar, più precisamente a Doha. La Lega calcio di Serie A ha infatti ufficializzato in via definitiva data (il prossimo 23 dicembre), sede (appunto Doha) e orario (alle 17.30 italiane) della sfida tra Juventus e Milan.

Ecco il comunicato della Lega: "La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Tim 2016, ventinovesima edizione del trofeo, si disputerà a Doha (Qatar), allo “Al Sadd – Jassim Bin Hamad Stadium”, venerdì 23 dicembre 2016, con inizio alle ore 19.30 locali (17.30 ora italiana). La gara verrà disputata tra le Società: Juventus Football Club S.p.A. Campione d’Italia 2015/2016 Associazione Calcio Milan S.p.A. Finalista Tim Cup 2015/2016".

Nella nota della Lega di Serie A si chiariscono anche le regole valide solo per questo match: in caso di parità al 90', si procederà con supplementari (due tempi di 15') ed eventualmente i calci di rigori. Ogni squadra potrà portare a referto massimo 23 calciatori e si potranno effettuare tre sostituzioni durante il match.