Supercoppa Italiana, Juventus-Milan il 23 dicembre in Qatar

La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si disputerà a Doha, in Qatar, il prossimo 23 dicembre. Lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale la Lega di Serie A, che annuncia l'accordo con la Qatar Football Association e sottolinea il successo dell'edizione 2014, disputata sempre a Doha. Il trofeo verrà così assegnato per la nona volta lontano dall'Italia. La sfida tra la vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia è andata in scena a Washington nel 1993, a Tripoli nel 2002, a New York nel 2003, a Pechino in tre edizioni (2009, 2011 e 2012), a Doha nel 2014 e a Shanghai nel 2015.



LE PAROLE DI BERETTA

"Siamo orgogliosi dell'interesse manifestato dal Qatar verso la Supercoppa TIM. Abbiamo trovato un grande partner che ha dimostrato di avere la capacità, la passione e l'ospitalità per organizzare nel miglior modo possibile una delle più importanti partite del calcio italiano" ha dichiarato il presidente della Lega di Serie A Maurizio Beretta.