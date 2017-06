Supercoppa Italiana, Damato dirigerà la sfida tra Juventus e Milan

Sarà Antonio Damato a dirigere la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan in programma a Doha venerdì m23 dicembre alle 17.30 (ora italiana). La designazione del fischietto di Barletta è stata resa nota dall'Associazione Italiana Arbitri. Damato sarà coadiuvato da Di Fiore e Giallatini e dal quarto uomo Barbirati. Gli arbitri di porta saranno Valeri e Russo.



Sono 24 volte i precedenti con la Juventus: il bilancio è di 16 vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Score abbastanza positivo anche per il Milan, con 11 successi, cinque pareggi e cinque sconfitte in 21 incroci.