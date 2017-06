Supercoppa, il messaggio di Ibrahimovic a Galliani: "Complimenti, grande Milan"

Il Milan torna a vincere un trofeo cinque anni dopo l'ultima volta. Prima del successo ai rigori contro la Juventus a Doha, il nastro dei ricordi dei tifosi rossoneri doveva essere riavvolto fino all'estate del 2011, quando la squadra, all'epoca allenata, guarda caso, da Massimiliano Allegri, sconfisse l'Inter 2-1 nella finale di Supercoppa italiana, giocata a Pechino.



Uno dei marcatori della sfida fu Zlatan Ibrahimovic e proprio il fuoriclasse del Manchester United ha voluto congratularsi con la sua ex squadra, dopo la vittoria in Qatar, inviando un sms ad Adriano Galliani: "Grandeeee. Complimenti. Forza Milan!". Come testimoniato dal messaggio e come più volte ribadito da lui stesso, Ibra continua a seguire con grande simpatia i colori rossoneri.

