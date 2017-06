Strootman, chiesta la prova tv: rischia di saltare Milan e Juve

Kevin Strootman rischia di saltare Milan e Juvetus, i due scontri diretti che potrebbero indirizzare il campionato della Roma in un senso o nell'altro. La Procura Federale ha chiesto infatti ufficialmente la prova tv al Giudice Sportivo Mastrandrea, che analizzerà il comportamento del centrocampista olandese subito dopo il gol realizzato nel derby con la Lazio.

Saranno due gli episodi sotto la lente di ingrandimento della giustizia sportiva: il gesto del lancio dell'acqua all'indirizzo del laziale Cataldi, poi espulso per reazione, e la caduta accentuata dopo la leggera strattonata del centrocampista biancoceleste.

Secondo la prassi, dovrebbe risultare decisiva la testimonianza riportata dall'arbitro Banti nel suo referto. Il fischietto di Livorno nella circostanza ha optato per ammonire Strootman, ma bisognerà stabilire se la decisione è stata presa perché causata dai comportamenti di cui sopra, o perchè causata dall’esultanza prolungata sotto la (semivuota) Curva Sud.

Nel primo caso il Giudice Sportivo non potrà che seguire l’indicazione dell’arbitro. Se invece Banti parlerà di "evidente simulazione tale da trarre in inganno l’arbitro" potrebbe arrivare la squalifica e l’olandese potrebbe essere costretto a saltare per squalifica i big match con Milan e Juventus.

Baldissoni: "Prova tv? Non diciamo sciocchezze"

A margine della conferenza stampa di presentazione del progetto “We all Football”, il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha commentato così la possibile squalifica di Strootman: "Non diciamo sciocchezze e cose inesatte, altrimenti torniamo a parlare di polemiche quando abbiamo perso tanto tempo a dire che dobbiamo superarle".