Striscione sotto casa di Icardi: "Noi ci siamo, i tuoi amici argentini?"

In casa Inter non accenna minimamente a sgonfiarsi il caso Icardi. Dopo gli striscioni di insulti, i fischi, il rigore sbagliato e la sconfitta contro il Cagliari, il rientro a casa del bomber argentino è stato anche peggiore. Gli ultras nerazzurri hanno infatti esposto uno striscione davanti alla sua abitazione con scritto: “Noi ci siamo, quando arrivano i tuoi amici argentini ci avvisi o lo fai da infame…?”.

Un segnale bellicoso in risposta alle cose scritte da Icardi nella propria autobiografia, in cui l'argentino racconta i retroscena della lite con i tifosi del post Sassuolo-Inter del febbraio 2015: "Sono pronto ad affrontarli uno a uno. Forse non sanno che sono cresciuto in uno dei quartieri sudamericani con il più alto tasso di criminalità e di morti ammazzati per strada. Quanti sono? Cinquanta, cento, duecento? Va bene, registra il mio messaggio, e faglielo sentire: porto cento criminali dall’Argentina che li ammazzano lì sul posto, poi vediamo”. Gli ultras non hanno perdonato il loro attaccante, da cui pretendono che si tolga la fascia da capitano.

BRAMBATI: "SALVATO DA UNA PISTOLA"

La testata online fcinternews.it riporta la testimonianza dell'ex difensore di Bari e Juventus Massimo Brambati, oggi opinionista di 7Gold e residente nello stesso condominio di Maurito, che racconta di una vera e propria aggressione nei confronti dell'argentino: "Sono abituato a vedere entrare e uscire calciatori dal mio palazzo, vive lì anche Maurizio Ganz. Ho assistito alla scena: hanno aggredito la macchina di Icardi, erano in 40 di cui una decina fermi".

Sempre secondo la testimonianza di Brambati, il peggio è stato scongiurato per l'intervento del portinaio del condominio, membro di una cooperativa di sicurezza, che si è presentato fuori dal condominio "con una pistola in bella vista". "Icardi ha poi chiesto che venisse rimosso lo striscione" ha aggiunto Brambati.

WANDA SMENTISCE: "NON E' SUCCESSO NULLA"

Wanda Icardi, moglie e agente dell'attaccante argentino dell'Inter ha smentito però la notizia diffusa da Brambati e ha dichiarato ad fcinter1908.it: “Non è successo nulla al nostro rientro, siamo entrati in casa senza alcun problema”