Striscia la Notizia, tapiro d'oro a Montella

Dopo l'esonero, il Tapiro d'oro. Nella puntata di Stiscia la Notizia lunedì sera, Vincenzo Montella riceverà il "premio" da Valerio Staffelli proprio nella giornata che lo ha visto costretto a lasciare la panchina del Milan. L'ex tecnico rossonero si è preso le sue responsabilità: "È sempre colpa dell’allenatore, viene pagato anche per questo".



A proposito di Rino Gattuso, che ora lo sostituirà sulla panchina del Milan, ha detto: "Rino se lo merita, gli faccio un grosso in bocca al lupo". Infine, alla domanda di Staffelli sul suo futuro, Montella ha risposto: "Adesso mi riposo un po’. La Nazionale? No, è presto per qualsiasi cosa. Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po’ di più".