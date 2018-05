Stramaccioni risponde a Cassano: "È una persona falsa"

Andrea Stramaccioni replica ad Antonio Cassano. Ieri il fantasista aveva attacco frontalmente il tecnico, che lo aveva allenato ai tempi dell'Inter e con cui litigò pesantemente durante un allenamento, con parole molto dure: "La peggiore persona mai incontrata nel mondo del calcio. Ne ho incontrate tante, ma lui... Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno, ma con lui fu giusto alzare le mani".



L'ex allenatore dello Sparta Praga affida il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: "Seppi da qualcuno dell'Inter che Cassano alla Pinetina aveva tenuto un comizio spiegando quanto fosse bravo Mazzarri e quanto sarebbe stato meglio se fosse venuto al mio posto. Si era convinto che a fine stagione non lo avrei confermato e che Mazzarri, che poi lo scaricò, avrebbe puntato su di lui. Il giorno dopo aspettai la fine dell'allenamento per parlargli da solo".



"Però - aggiunge Stramaccioni - visto che lui uscì dal campo per primo, lo affrontai. Lui negò tutto, da falso quale è. Non mi ha neanche sfiorato e lo sa bene. Oggi, anni dopo, ha scelto di attaccare la persona meno forte mediaticamente. Confermando quello che pensavo dopo quel confronto".