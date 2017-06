Stop Napoli a Marassi, la Juve torna prima: vincono Inter e Roma

Dopo la vittoria per 2-0 del Milan sulla Lazio di martedì sera e quella, con lo stesso punteggio, del Bologna sulla Sampdoria nell'anticipo delle 18.30 (eurogol di Verdi e rete di Destro), la Serie A è scesa in campo nella serata di mercoledì per la quinta giornata di campionato.

Passo falso del Napoli capolista, che sul campo del Genoa non va oltre lo 0-0 (nonostante le molte occasioni) e perde la testa della classifica, dove torna a comandare la Juventus, vincente 4-0 allo Stadium contro il Cagliari (primo gol bianconero per Rugani, Higuain, prima rete italiana di Dani Alves e autogol di Ceppitelli). Un punto sotto il Napoli, che sale a 11, sono accoppiate l'Inter, che regola l'Empoli 2-0 già nel primo tempo con una doppietta dello scatenato Icardi (che diventa capocannoniere con 6 reti), e la Roma, che si rialza dalla sconfitta di Firenze regolando 4-0 il neopromosso Crotone all'Olimpico (in gol Salah, El Sharaawy e due volte Dzeko).

Dopo la vittoria di Udine, si conferma il Chievo Verona, che al Bentegodi batte 2-1 il Sassuolo sorpresa di questo inizio di campionato e vola a 10 punti: non riesce invece a confermarsi la Fiorentina, che al Friuli viene fermata sul 2-2 dai padroni di casa (Zapata e Danilo per i bianconeri, Babacar e Bernardeschi per i viola). Nelle altre gare vittoria in extremis a Bergamo del Palermo sull'Atalanta (ancora in gol Nestorovski) e pareggio senza reti a Pescara tra i biancoazzurri di Oddo e il Torino, che ha chiuso la gara in 9 per le espulsioni di Acquah e Vives.