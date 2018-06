Stop agli sponsor di scommesse, Di Maio fa tremare il calcio

Il calcio italiano trema. Il ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, vuole infatti bloccare tutte le sponsorizzazioni legate alle agenzie di scommesse e per squadre e televisioni si prevedono 'perdite' da diverse centinaia di milioni di euro (basti pensare che in Serie A ben 11 squadre su 20 hanno un partner commerciale legato al mondo del betting).

Per anni la Bwin ha sponsorizzato tutto il campionato di Serie B, prima di trovare accordi anche con Milan e Inter. La Snai è legata alla Roma, Betfair alla Juventus, Planetwin365 al Napoli ed Eurobet a Lazio, Cagliari, Udinese, Sampdoria e Genoa. Con l'idea di Di Maio però i club di Serie A non perderebbero solo l'introito diretto dovuto alle sponsorizzazioni, ma anche i soldi provenienti dalle televisioni.

Anche le tv ovviamente intascano cifre importanti dalle agenzie di scommesse, le pubblicità prima e dopo i match fruttano infatti circa 70 milioni di euro all'anno, e come sottolinea Agipro, il prodotto calcio aumenta (o diminuisce) di valore in base alle pubblicità che genera. Tradotto: intascando meno soldi, le varie televisioni saranno anche disposte a spendere meno per i diritti tv.

Eliminare del tutto gli spot legati alle scommesse comporterebbe un ammanco calcolato in circa 700 milioni in tre anni. Al momento la decisione sul divieto di pubblicità legate a qualsiasi agenzia di gioco d'azzardo è bloccata, ma la posizione di Di Maio e di tutto il Movimento 5 Stelle è chiara: la loro politica è apertamente schierata contro il gioco d'azzardo. E intanto la Serie A trema.