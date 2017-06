Steven Zhang senza freni: "L'Inter diventerà prima al mondo"

Durante la cena di Natale con gli sponsor, Steven Zhang ha pronunciato parole davvero pesanti sul futuro dell'Inter: "Oggi questo club è diverso perché Suning è una delle più grandi aziende del mondo ed ha un solo obiettivo, uno soltanto per cui investiamo nella società nerazzurra: farla diventare la miglior squadra al mondo".



Il figlio del proprietario di Suning e Inter, nonché membro del cda nerazzurro, ha continuato il discorso: "Vi prometto che in futuro faremo la storia insieme, è solo questione di tempo. E' un onore far parte di questa grande famiglia".