Steven Zhang bacchetta l'Inter: "Bisogna dare sempre il 100%"

A due giorni dal derby Steven Zhang, consigliere d'amministrazione dell'Inter, lancia un messaggio sul suo profilo Instagram per spronare i giocatori e i tifosi in vista dell'appuntamento decisivo per la corsa all'Europa League contro il Milan.



"Viviamo tutti solo una volta, grandi o piccoli che siamo. Perciò, dovremmo sempre dare il nostro 100%. Ogni giorno è unico, allenarsi è importante e ogni partita è un derby. Sappiamo che possiamo sempre fare meglio, sappiamo che siamo sempre insieme e sappiamo che ve lo dimostreremo passo dopo passo" scrive Steven Zhang che tra le righe sembra anche chiedere alla squadra di Pioli un impegno e un'attenzione maggiore rispetto alla gara con il Crotone.

We all only live once, either great or small. Thus, we should always give our 100%. Everyday is unique, every training is important and every match is a derby. We know we can always do better, we know we are always together and we know we will show you step by step. #DerbyMilano Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenzhang91) in data: 13 Apr 2017 alle ore 08:01 PDT