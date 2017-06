Stendardo contro l'Atalanta: "Regole societarie crudeli e inopportune"

Stendardo dice addio all'Atalanta in maniera velenosa. Il difensore, dopo quattro stagioni e mezzo a Bergamo e 116 presenze, è stato ufficialmente ceduto a titolo definitvo al Pescara e ha manifestato tutto il suo disappunto su Twitter: "Con non poca incredulità mi svesto di questi emblematici colori che comunque continuerò ad ammirare".



Il 35enne quindi aggiunge: “Ora però, dovendo ubbidire a legittime regole societarie, talvolta crudeli ed in certi casi inopportune, sento l’obbligo di rivolgere a tutti i tifosi ed all’intera città di Bergamo un saluto affettuosissimo ed un ringraziamento enorme per l’ospitalità riservatami in questi anni (...)". Il rapporto con i tifosi e la città resta dunque intatto, non quello con la società atalantina.