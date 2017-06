Stadio Roma, Sgarbi attacca Totti: "E' un cretino"

Vittorio Sgarbi va all'attacco sul nuovo stadio della Roma. E lo fa con parole durissime. Il critico d'arte, nel corso di un'intervista a La Zanzara a Radio 24, se la prende anche con Francesco Totti: "E' un cretino, un depensante pure lui che dice ‘famo lo stadio’. Non c’è bisogno di fare i grattacieli, a Roma non ce n’è mai stato uno, e ora che non si fanno più Roma comincia a farne?".



Sgarbi prosegue nel suo affondo: "Sfido Totti. Venga a spiegarmi perché vuole pure i grattacieli. Vuoi lo stadio o vuoi correre in salita sul grattacielo? Totti non sa quello che dice, è un ignorante. Una volta gli dissero ‘Carpe Diem’ e lui rispose: "Non conosco l’inglese".



Non manca comunque una proposta alternativa, per così dire: "Fate lo stadio e non rompete i cog..., i grattacieli li mettete in c... a qualcun altro, non a Roma. A Roma bisogna ristrutturare lo stadio Flaminio oppure fare solo lo stadio, che c’entrano gli outlet e i grattacieli. Vedi solo i grattacieli".