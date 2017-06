Stadio Roma, Milan e Inter cinesi: Juve, sarà più dura

A meno di clamorosi ribaltoni, la Juve in primaverà vincerà il suo sesto scudetto consecutivo che la proietterà nella leggenda del calcio italiano più di quanto non lo sia già. Come sia nato questo dominio è sotto gli occhi di tutti: dopo Calciopoli, la società è ripartita, passando anche per due settimi posti, ha costruito un ciclo partendo dalle fondamenta, nel senso letterale del termine. Cioè dallo stadio di proprietà. Il resto è un mix di scelte azzeccate, dagli investimenti sui giovani agli allenatori. Ma, com'è nella logica delle cose, sarà impossibile essere padroni assoluti per sempre.



Al di là dell'età avanzata di qualche big (Buffon, Barzagli e Chiellini soprattutto) non c'è nulla cha lascia presagire la fine del ciclo bianconero. Tutto, invece, lascia immaginare l'avanzata delle altre grandi d'Italia. L'accordo trovato venerdì sera tra il Comune e James Pallotta potrebbe portare la Roma nel giro di qualche anno stabilmente tra le big: quando i giallorossi avranno lo stadio di proprietà potranno permettersi altri tipi di investimenti e probabilmente non vedranno più i propri Pjanic andare a rinforzare le rivali.



La storia di Milan e Inter è diversa e trova nuova linfa da lontano: Suning ha già fatto ripartire i nerazzurri e quando i blocchi del fair play finanziario dovuti alla precedente gestione spariranno la nuova proprietà renderà la squadra sempre più forte. Il 3 marzo sarà la data spartiacque anche per il Diavolo: le ultime voci suggeriscono che tra i nuovi acquirenti del Milan ci siano colossi miliardari. Il tempo dirà se è tornato davvero il tempo della Serie A, una volta il campionato più bello (o comunque più difficile) del mondo.