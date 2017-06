Stadio Roma, la Regione: "Il Comune ha dato parere non favorevole"

Rischia di complicarsi terribilmente l'iter che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. La Regione Lazio in una nota ha infatti comuncato: "In data odierna, l'Amministrazione comunale di Roma Capitale ha consegnato alla Regione Lazio le valutazioni sul progetto dello Stadio della Roma. Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello Stadio della Roma è non favorevole".



Criticità riguardo la sicurezza stradale e idraulica, carenza su parcheggi, viabilità e trasporto pubblico nonchè carenza documentale. Questi i rilievi sul progetto dello stadio della Roma fatti dal Campidoglio e trasmessi alla Regione. Per questi motivi e "dall'esame della documentazione è emerso che il progetto definitivo in questione risulta non idoneo", si legge nel documento del Campidoglio.



Il Comune per arrivare ad un parere favorevole sul progetto di realizzazione dello stadio della Roma chiede di assicurare "adeguati livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale"; "adeguati 'livelli di servizio" delle infrastrutture stradali (rotatorie, intersezioni, svincoli, rampe, accessi e svincoli dai parcheggi etc); di completare "la documentazione progettuale e colmare le carenze di contenuti". Va poi ridefinito "il perimetro delle zone", gia' soggette "a rischio per eventi idraulici".

IL COMUNE: "VOGLIAMO ANDARE AVANTI"

"Sul progetto definitivo dello stadio della Roma c'è la volontà ad andare avanti per analizzare il dossier. E' stata chiesta proprio per questo motivo la proroga di trenta giorni della Conferenza dei Servizi". Così in una nota il Campidoglio. "Riserve sono state espresse sui livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale nella consapevolezza che ci sono trenta giorni per intervenire. C'è una lista di temi da affrontare nel periodo di sospensione; ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura", conclude.

IL CLUB RESTA FIDUCIOSO

La Roma e il costruttore Parnasi "conservano ancora la fiducia che le istituzioni coinvolte nel processo decisionale" del nuovo stadio giallorosso "non vorranno lasciarsi sfuggire un'opportunita' che prevede un investimento destinato alla città che ammonta a oltre 1,6 mld di euro". Lo affermano fonti vicine ai proponenti del progetto Stadio Roma -Tor di Valle. "Il parere unico sul progetto, inviato oggi da Roma Capitale alla Regione Lazio - proseguono - è un documento di natura amministrativa e non costituisce posizione politica".



Tale atto - osservano ancora le fonti vicine ai proponenti del nuovo impianto della Roma - sebbene sia scritto in maniera che ingenera dubbi, riporta solo minime richieste di modifica che i proponenti potranno adempiere facilmente, in modo da ottenere un parere favorevole e quindi procedere con l'approvazione del progetto".