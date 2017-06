Stadio Roma, la Regione fissa la scadenza: "Decidiamo entro il 6 marzo"

La realizzazione del nuovo stadio della Roma sta diventando un tormentone. Giovedì l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, aveva detto che "o si riduce il progetto o si deve spostarlo in un'area diversa da Tor di Valle". "Il problema non sono le cubature. Lo stadio della Roma deve ospitare 60 mila persone e deve avere le infrastrutture e i servizi rispetto a questo dato" ha affermato venerdì l'assessore regionale alle Politiche del territorio e Mobilità Regione Lazio, Michele Civita, intervenendo a un convegno di Ance Giovani a Frosinone.



"E' una logica miope - ha aggiunto Civita - pensare che le cubature siano tutte uguali. Stiamo verificando sul campo la nuova conferenza di servizi, oltremodo semplificata rispetto alla precedente. Entro il 6 marzo in ogni caso sullo stadio decideremo".