Spalletti si presenta: "Felice di essere l'allenatore dell'Inter"

"Sono felice di essere allenatore dell’Inter": Luciano Spalletti a Malpensa, prima di partire per la Cina dove incontrerà e conoscerà il proprietario nerazzurro Zhang Jindong, ufficializza il suo passaggio alla corte del club milanese (è pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro).



"La firma? Tutto a posto ci siamo dati la mano, siamo quelli all'antica che fanno le cose con una stretta di mano": aggiunge Spalletti. In nerazzurro ritroverà Sabatini: "E' una bella persona ed è anche capace nella sua professione, così diventa facile. Ha rispetto e qualità".



Insieme a Spalletti andranno in Cina anche Steven Zhang, il ds Ausilio e il dg Gardini. Proprio Ausilio rivendica la scelta del tecnico: "I fatti parlano chiaro. Non abbiamo mai parlato, abbiamo solo pensato e l'unica cosa a cui abbiamo pensato era portare Spalletti all'Inter. Appena c'è stata la possibilità di portare avanti questa cosa l'abbiamo resa fattibile. Non è ancora ufficiale ma tutto va in questa direzione, facciamo in modo che l'Inter riparta subito per presentarsi alla grande. Partiamo insieme perché vogliamo presentare l'allenatore dell'Inter alla proprietà, una cosa semplice, il minimo che si possa fare". Sul futuro di Ivan Perisic, invece, il ds nerazzurro non si sbilancia: "Non abbiamo parlato ancora di nulla".