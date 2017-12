Spalletti: "Sempre più uniti, sempre più Inter"

#senzatregua Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti) in data: 22 Nov 2017 alle ore 06:24 PST

Quand'è che i tifosi dell'Inter avevano sentito per l'ultima volta un riferimento aida parte del proprio allenatore? La memoria rimanda inevitabilmente a José Mourinho.ha un mezzo in più rispetto al tecnico del Triplete per portare dalla sua parte contemporaneamente squadra e tifosi: i social network.Così, dopo aver inventato l'hashtag, l'allenatore rilancia con un nuovo post: "Solo nella mente dei nostri nemici può esistere la distinzione tra esclusi e titolari. Le partite si vincono tutti insieme durante la settimana.Amala".Le foto a sostegno del messaggio sono emblematiche: in una si abbracciano otto giocatori, nell'altra ci sonoche esultano insieme. Perché, appunto, per Spalletti non ci sono titolari e riserve, ma solo una squadra.