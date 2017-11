Spalletti "scrive" ad Anna Frank: "Perdonaci, non facciamo abbastanza"

Il caso degli adesivi antisemiti in Curva Sud in occasione di Lazio-Cagliari ha scosso il mondo del calcio italiano. Luciano Spalletti non è rimasto indifferente al tema e con un post su Instagram dedicato ad Anna Frank ha voluto esprimere il proprio pensiero, riportando anche una citazione dal celebre diario dell'adolescente ebrea, scritto mentre fu costretta a rifugiarsi insieme alla famiglia durante l'occupazione nazista in Olanda negli Anni 40. Ecco il messaggio del tecnico dell'Inter: "Perdonaci Anne, non stiamo facendo abbastanza"