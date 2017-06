Spalletti: "Roma, ti voglio ossessionata. Dzeko molle? Sì, ma è divino"

Luciano Spalletti riesce ad animare anche la vigilia della Coppa Italia: domani, alle 21, si gioca Roma-Sampdoria, valida per gli ottavi. "La partita di domani è da dentro o fuori - spiega - Non possiamo permetterci esperimenti. Noi abbiamo costruito una rosa più ristretta proprio per avere tutti titolari e per far sentire ogni giocatore importante". Intanto, in porta gioca Alisson e forse a sinistra debutta Mario Rui dopo una lunghissima assenza. "A me è capitato di alzare un paio di coppettine, come le chiamate voi, - continua Spalletti - e quando ti succede ti senti più forte, hai più autostima, ti senti più sicuro. La Roma ha necessità di vincere e non per il gusto della vittoria ma proprio per la sua gente. Deve capitalizzare ogni momento della sua esistenza”.



Ogni momento. Facile, così, passare dalla coppa alla lotta scudetto riaperta dallo stop della Juve a Firenze: "Siamo tutti ossessionati dalla voglia di dare tutto per questa squadra, è questo che la nostra gente si merita. Dobbiamo essere ossessionati, è quello che abbiamo voluto ed è per questo che dobbiamo dare sempre il massimo". Sembra quasi un monito per Dzeko, rimbrottato per essere un po' molle: "A Udine ha sbagliato delle occasioni e si va a vedere solo quelle, parliamo però di un giocatore splendido, divino. Voglio vedere se adesso qualcuno fa il titolo 'Dzeko è divino', visto che li fate quando dico che è molle”.



Infine capitolo mercato: "C’è chi critica questa rosa perchè pensa che sia corta, io però vi dico che questa è una rosa forte e che a me bastano 15 giocatori. Tutti sono disponibili e duttili, però se la società ha bisogno di fare qualcosa per me va bene. Se c’è la possibilità di mandare qualcuno a giocare di più va bene, ma chi va via deve essere sostituito. Abbiamo giocato delle partite fondamentali in trasferta senza sostituti in attacco, fortuna che non è capitato in condizioni di emergenza. Siamo stati bravi a sopperire alle assenze e se deve arrivare qualcuno deve essere un giocatore pronto che dia subito il suo contributo. Dicono che ho bocciato Musonda, quello che penso realmente è che diventerà fortissimo ma al momento non gioca. Arriverebbe da un altro paese, da un altro campionato e la cosa richiederebbe tempo quando noi non ne abbiamo. Non possiamo perdere nemmeno un secondo perchè se perdi altri punti dalla Juventus poi sarà dura riguadagnarli”.