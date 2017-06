Spalletti: "Rinnovo? La penna è nelle mani dei giocatori"

In una conferenza stampa caratterizzata da una certa tensione per le polemiche dei giorni scorsi con parte della stampa, Luciano Spalletti avvisa i suoi sulle difficoltà della sfida col Sassuolo ("Di Francesco è nelle condizioni di fare male a tutti quelli che gli vanno contro. Il Sassuolo è una società forte ed è allenato bene") e parla di futuro: "Rinnovo? Poco da dire: la penna ce l’hanno in mano i giocatori” ha detto.

"Se i calciatori fanno bene non ci sono problemi, se non fanno bene significa che io li ho allenati male - ha proseguito il tecnico giallorosso - E noi invece abbiamo la necessità di vincere. La Roma ha bisogno di vincere e non significa solo portare a casa un titolo, ma inviare un messaggio chiaro e forte sul nostro modo di essere professionisti. O si rende onore a Roma e alla Roma, oppure si deve andar via".

Tra i convocati torna, dopo quattro mesi, anche Rüdiger, mentre Strootman è di nuovo pronto per giocare titolare e Juan Jesus è recuperato: “Il brasiliano ha un problema al polpaccio ma è dentro al gruppo, Kevin giocherà dall’inizio perché ha nelle gambe almeno un’ora e Rüdiger è un leoncino in gabbia, pronto, ma non ci sarà dall’inizio, farlo partire titolare sarebbe azzardato. I margini di miglioramento con la difesa titolare? Sono tanti, non perché chi manchi sia meglio, ma perché può crearsi una concorrenza" ha detto Spalletti.

Se il Milan dovesse vincere a Genova sarà, per una notte, in testa alla classifica: “L’equilibrio del campionato non può che far bene, se il Milan non avesse avuto questi punti non avrebbe avuto lo stadio pieno e noi facciamo spesso riferimento a questo perché sappiamo quanto i tifosi possono essere fondamentali. Il campionato così è più bello e interessante e spero che continui così. Montella ha fatto un lavoro eccezionale, le difficoltà dell’Inter non le so bene, De Boer mi sembra una persona seria, ma da amante del calcio mi aspetto sempre qualcosa di più da loro”.