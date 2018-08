Serie A, 2ª giornata: le probabili formazioni

CAGLIARI-SASSUOLO UFFICIALI (domenica ore 20:30)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Dessena, Cigarini, Ionita; Barella; Sau, Pavoletti. All. Maran

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Ferrari; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi



FIORENTINA-CHIEVO UFFICIALI (domenica ore 20:30)

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edmilson, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli

Chievo (4-3-3): Seculin; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Cacciatore; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All. D'Anna



FROSINONE-BOLOGNA UFFICIALI (domenica ore 20:30)

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon,Krajnc; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano. All. Longo

Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinellli, Santander. All. F. Inzaghi



GENOA-EMPOLI UFFICIALI (domenica ore 20:30)

Genoa (3-4-3): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev, Piatek, Kouamé. All. Ballardini

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc, La Gumina, Capito. All. Andreazzoli



INTER-TORINO UFFICIALI (domenica ore 20:30)

Inter (3-4-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri



UDINESE-SAMPDORIA UFFICIALI (domenica ore 20:30)

Udinese (4-3-2-1): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Mandragora, Fofana; Machis, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru, Linetty, Barreto, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo



ROMA-ATALANTA (lunedì ore 20:30)

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini



JUVENTUS-LAZIO UFFICIALI (sabato ore 18)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. S. Inzaghi



NAPOLI-MILAN UFFICIALI (sabato ore 20:30)

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik; Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. All. Gattuso



SPAL-PARMA UFFICIALI (domenica ore 18)

Spal (4-4-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Missiroli; Antenucci, Petagna. All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagiolo, Gobbi; Barillà, Stulac, Grassi; Da Cruz, Inglese, Di Gaudio. All.D'Aversa