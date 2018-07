Spalletti: "Può arrivare un campione. Rinnovo pronto"

Mai banale, Luciano Spalletti. La sua prima conferenza stampa stagionale offre mille e più spunti sull'Inter che è stata e su quella che sarà. Si parte dall'argomento del momento, anche se coi nerazzurri c'entra fino a un certo punto: "Cristiano Ronaldo? Darà forza e visibilità al nostro campionato, si respira aria di grandi sfide e questo farà bene al movimento. Ma nessuno può farci sentire inferiori senza il nostro consenso - il giudizio del tecnico, che si augura un effetto calamita per i campioni verso l'Italia -. Tramite il lavoro della società e di questa squadra ora c’è un appeal differente per quanto riguarda il venire a giocare nell’Inter, può esserci quel grande campione che non tutti si aspettano e questo ci rende orgogliosi".



Grandi speranze, dunque, ma anche punti di partenza solidi. Tanti, secondo Spalletti: "Lautaro ci sta facendo vedere di essere un giocatore forte, maturo per l’età che ha. Politano fa vedere la sua velocità, de Vrij è abituato a giocare in nazionale, Nainggolan è così come lo vedi, uno che quando lo guardi non corri il rischio di essere ingannato, è così com'è, e paga il suo essere schietto. Salcedo è un Karamoh, Asamoah è un calciatore completo, perfetto per tentare di ambire a fare dei passi in avanti".



Il mercato ha dato già indicazioni positive, il prossimo passo è trattenere i big. In tal senso, i due finalisti del Mondiale, Perisic e Brozovic, sono centrali nel progetto di Spalletti: "Sono due calciatori che hanno fatto vedere quello di cui sono capaci. Brozo in quella posizione è quello che ha determinato il gioco di squadra, impiegato in quel ruolo ha spostato uno come Modric, questo la dice lunga sul valore del giocatore. Su Perisic, sono d’accordo con quanto detto da Mourinho, giocatore da strapotere fisico. Un giocatore che si può accostare a Ronaldo, visto che si parlava di lui. Loro nell’Inter si trovano bene e vogliono fare bene con questa squadra. Chi tifo? Croazia, tifo per Brozo e Ivan".



Sul suo futuro non ci sono dubbi, e il contratto (in scadenza tra un anno) arriverà: “Non c’è problema sul contratto, non ci inventiamo nulla, il contratto lo facciamo in 5 minuti anche dopo l’allenamento. Stiamo portando avanti un mercato fatto di obiettivi e idee alla nostra portata e questo mi piace”.



Su Rafinha e Cancelo: "Mi è dispiaciuto per Cancelo e Rafinha perché ci hanno dato una mano importante. Erano dentro questi colori, in tutto e per tutto. Purtroppo però ci sono dei paletti da dover rispettare e bisogna analizzare bene certe dinamiche".



Sulla nuova Inter e sul nuovo modulo, Spalletti ha le idee chiare e la voglia di sperimentare: "Finora in difesa abbiamo lavorato su una linea a quattro e domani contro il Lugano giocheremo così. L'amichevole successiva verrà giocata con tre difensori. Icardi e Lautaro Martinez possono giocare insieme. Mi aspetto di più anche da altri, come Vecino, che non ha potuto far vedere tutto il suo repertorio".