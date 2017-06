Spalletti: "Orgoglioso della squadra, se non vinco vado via"

Dopo il doloroso ko contro la Juventus, la Roma sfida il Chievo e punta a chiudere il suo 2016 con una vittoria, ma Spalletti deve fare i conti con una lunga lista di infortunati: "Manolas è infortunato alla coscia, Totti, Nainggolan e De Rossi sono da valutare, mentre Paredes fa ancora un po' di fatica a correre - ha detto il tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia - Gerson è stato preso di mira dopo la sconfitta, ma ha un quindicesimo di responsabilità sulle spalle come gli altri. Florenzi? Lunedì ha cominciato la corsa lineare, siamo nei tempi previsti, nelle prossime settimane aumenterà i carichi di lavoro. Vermaelen? Può darsi che giochi".

Dopo le dichiarazioni del tecnico a France Football, argomento principe della conferenza è stato il suo futuro: "Ho detto quelle cose un mese fa, ma ho ripetuto concetti già espressi più volte. Io sono abituato a dover portare a casa il risultato e a fine anno si analizza quello che si è fatto. Nelle 36 partite che abbiamo fatto ci siamo presi 81 punti, che è un ottimo risultato e bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Ma se non vinco è giusto far posto ad altri, andrà valutato tutto: la crescita, la classifica, il peggioramento e come la squadra si relaziona con l'allenatore".

All'Olimpico arriverà un Chievo in ottima forma e che viaggia un po' a sorpresa nelle zone alte della classifica: "Mi fa piacere evidenziare il buon lavoro di Maran, perché lui è una persona di sostanza, è un allenatore vero da campo e lo dimostra ciò che la squadra fa in campo. Squadra corta, fuorigioco alto: giocatori come Pellissier, Meggiorini, Floro Flores, ci sono attaccanti forti. La mia squadra deve essere attenta sulle verticalizzazioni improvvise, esser brava a dar seguito in velocità alle azioni, perché se fai un possesso palla di poca qualità loro ti saltano addosso e portano giocatori intorno alla palla e diventa difficile uscire".